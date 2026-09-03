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Ивановские новости

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В Кинешме улицам вернут дореволюционные названия

В Кинешме улицам вернут дореволюционные названия

В Кинешме новые адресные таблички появятся на 164 домах исторического центра, на них будут указаны как современные, так и исторические названия улиц, а также QR-код с историческими справками.

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