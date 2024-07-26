Трамп обвиняет Рэя в некомпетентности при расследовании покушения на убийство

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя в некомпетентности при расследовании покушения на его жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля.
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