ВСУ продолжают героически... отступать. Фронт рушится

Юрий Ильинов

Африканский лидер объяснил, почему на Черном континенте любят русских Накануне пресс-служба президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди сообщила, что африканский лидер прервал свою поездку по ряду стран Европы, отменил визит в Венгрию и поспешил на родину из-за сложившейся «непростой ситуации» (кризиса безопасности) в восточной части страны. Перед этим глава ДРК дал интервью британскому журналисту. В процессе общения Чисекеди ответил на ряд вопросов, волнующих западную аудиторию, которая привыкла смотреть на африканские страны, как на свои колонии. В частности, он подробно объяснил представителю СМИ, почему на Черном континенте любят и уважают русских и Россию. Корреспондент прямо спросил, как КНР и РФ, которые «не являются демократическими режимами», добиваются успехов в Африке? Потому что они не приходят с таким подходом. Они не приходят с таким высокомерием, с такой манерой давать уроки, которая на самом деле разочаровывает – откровенно ответил Чисекеди. Корреспондент перефразировал вопрос и поинтересовался, на самом ли деле сейчас китайцы или русские ведут себя лучше, чем представители западных стран? Ну, конечно… <...>Мы не можем понять, зачем кому-то приезжать и давать нам уроки, например, по правам человека. На мой взгляд, самое важное – это изменить нашу точку зрения и подход к сотрудничеству и партнерству. Мы больше не должны рассматриваться как «недочеловеки», а как настоящие партнеры, с которыми мы можем вести позитивные, конструктивные дела, а не всегда как доминирующие над подчиняющимися – указал Чисекеди. https://vk.com/video16580414_456239555 Напоминаем, что Феликс Чисекеди, руководящий партией «Союз за демократию и социальный прогресс», стал первый раз президентом на 24 января 2019 года. В декабре 2023 года он снова победил на выборах и 20 января 2024 года в Киншасе состоялась его инаугурация во второй раз. Что касается «непростой ситуации», то речь идет о возобновившихся боевых действиях со стороны повстанческой группировки «Движение 23 марта» (М23), которая начала нападать на правительственные силы ДРК с января 2021 года.