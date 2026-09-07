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Такаити потребовала демонтаж мемориала победы над Японией в Хабаровске

Такаити потребовала демонтаж мемориала победы над Японией в Хабаровске

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать мемориал в Хабаровске, посвященный победе Советского Союза над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

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