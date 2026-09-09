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Chile draws new auto brands as gateway to South America

Chile is a key entry point for new auto brands seeking to expand into South America, driven by open trade policies and low import barriers.

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