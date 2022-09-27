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В Республике Алтай прошел день открытых дверей «Волонтёр ЮИД»

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения», представителями экспертного центра «Движение без опасности» совместно с региональным Министерством образования и науки и Госавтоинспекцией Республики Алтай проведено профилактическое мероприятие, посвященное безопасности дорожного движения «Волонтер ЮИД».

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