В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции проводят для школьников уроки безопасности «Я – правильный пешеход»

Автоинспекторы напомнили учащимся начальной школы МБОУ-СОШ ст. Евсино Искитимского района, об элементарных правилах безопасности, так необходимых в повседневной жизни.

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