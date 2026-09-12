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«Останови машину! Но она же едет!» Радио Хэмилтона после аварии

F1В третьей тренировке Гран При Испании на Мадринге Льюис Хэмилтон попал в аварию в последнем повороте, повредив переднее антикрыло.

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