На пути к первому российскому финалу в истории: Гольцов нокаутировал Джонсона, а Попов победил Васселла на PFL 7

Впервые в истории двое российских бойцов пробились в финал плей-офф PFL в одной весовой категории. На седьмом турнире сезона Денис Гольцов за 2 минуты 26 секунд нокаутировал Тимоти Джонсона и второй год подряд вышел в решающий раунд первенства в тяжёлом дивизионе, повторив достижение хорвата Анте Делии.