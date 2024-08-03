На пути к первому российскому финалу в истории: Гольцов нокаутировал Джонсона, а Попов победил Васселла на PFL 7

Впервые в истории двое российских бойцов пробились в финал плей-офф PFL в одной весовой категории. На седьмом турнире сезона Денис Гольцов за 2 минуты 26 секунд нокаутировал Тимоти Джонсона и второй год подряд вышел в решающий раунд первенства в тяжёлом дивизионе, повторив достижение хорвата Анте Делии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии