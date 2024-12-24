КНДР готовится увеличить численность своих войск на территории России, а также отправить Москве дополнительную военную технику, включая беспилотники.
«Рёнхап»: КНДР готовится увеличить численность войск на территории РФ
Комментарии
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Eduard
КНДР не стоит слущатт мораль о своем участии на Украине от негодяев устроившихтам переворот и войну! Не им мораль читать!
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3 час.
Eduard
Почему мы должны оправдываттся,есттхорошая фраза на всё:"Без комментариев"! Есть у нас корейцы или нет не ваше дело.Чтр делают американцы и европейцы на Украине? Кажется Украина не штат США и не в Европе!
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3 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Корейцы тренируются.
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3 час.
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