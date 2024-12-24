КНДР не стоит слущатт мораль о своем участии на Украине от негодяев устроившихтам переворот и войну! Не им мораль читать!

Eduard

Почему мы должны оправдываттся,есттхорошая фраза на всё:"Без комментариев"! Есть у нас корейцы или нет не ваше дело.Чтр делают американцы и европейцы на Украине? Кажется Украина не штат США и не в Европе!