Нанесены удары по Бурштынской ТЭС, которую киевский режим пытался восстановить после предыдущих прилётов Экстренные отключения электроэнергии – практически по всей территории Украины.
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Нанесены удары по Бурштынской ТЭС, которую киевский режим пытался восстановить после предыдущих прилётов Экстренные отключения электроэнергии – практически по всей территории Украины.
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