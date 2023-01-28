Военное обозрение

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Институт изучения войны США назвал два самых вероятных направления наступления ВС РФ

Институт изучения войны США назвал два самых вероятных направления наступления ВС РФ

В США военные эксперты продолжают обсуждать вероятность возможного масштабного наступления Вооруженных сил Российской Федерации на украинские позиции.

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