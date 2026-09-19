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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нина Мозер: «Хабибуллина продолжает восстановление. Летом удалось найти причину болей в спине и начать правильное лечение»

Тренер Нина Мозер рассказала, почему пара Наталья Хабибуллина – Илья Княжук не выступает на контрольных прокатах сборной России.

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