Красота из ненужного хлама, или что полезного можно сделать для дома и дачи из старых мебельных ящиков. Делюсь идеями

Елена Стельмах

Все вариант отличные! Возьму на вооружение! Дело за ящиками. Есть только пара. Кстати,один уже висит на стене с прошлого года. Нужно обязательно выполнить дополнительные действия по укреплению углов. Ведь изначально они были рассчитаны на горизонтальное использование.