Красота из ненужного хлама, или что полезного можно сделать для дома и дачи из старых мебельных ящиков. Делюсь идеями

На дня показывала на канале, как придумала переделать огромный ящик от старинного шкафа в стеллаж-тумбочку для обуви: жалко мне было, что без дела пропадает отличный крепкий деревянный ящик, которому уже лет 70 точно.
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