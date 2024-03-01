Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Красота из ненужного хлама, или что полезного можно сделать для дома и дачи из старых мебельных ящиков. Делюсь идеями

Красота из ненужного хлама, или что полезного можно сделать для дома и дачи из старых мебельных ящиков. Делюсь идеями

На дня показывала на канале, как придумала переделать огромный ящик от старинного шкафа в стеллаж-тумбочку для обуви: жалко мне было, что без дела пропадает отличный крепкий деревянный ящик, которому уже лет 70 точно.

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Комментарии
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Елена Стельмах
Все вариант отличные! Возьму на вооружение! Дело за ящиками. Есть только пара. Кстати,один уже висит на стене с прошлого года. Нужно обязательно выполнить дополнительные действия по укреплению углов. Ведь изначально они были рассчитаны на горизонтальное использование.
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