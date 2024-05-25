Вот-вот вспыхнет. Повлияет ли на нас термоядерный взрыв в Северной Короне?

В этом году на небе может вспыхнуть звезда, которая засияет ярче Полярной. Для Вселенной такие события в порядке вещей, однако двойная система T Coronae Borealis, которая и создаст эффект появления «новой» звезды, крайне интересна.
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