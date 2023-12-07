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Посол Польши Краевский наплевал на закон и осквернил памятник в РФ

Посол Польши Краевский наплевал на закон и осквернил памятник в РФ

Avia.pro - Новости Неожиданный Автопробег Посла в Мемориальном Комплексе Кшиштоф Краевский, посол Польши в России, попал в центр скандала после того, как решил организовать собственный автопробег прямо по мемориальному комплексу «Катынь» в Смоленске.

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Комментарии
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Vlad Dirkin
Въезд запрещен? Знак висит? Водилу - в суд!!! Что там, лишение прав? Это так, по мизеру, чтоб сопли пузырем не надували...
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7 час.
АС
Александр Сысоев
Надо немедленно выслать этого польского засранца из России.
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4 час.
Андрей Сапожников
Да мне кажется, что здесь обыкновенная польская вседозволенность и человеческая лень, когда одному было трудно, как в этом случае пройти несколько метров и проехал по могилам собственных соотечественников, другому посадить свой самолёт на соседний аэродром и доехать оттуда на автомобиле до Катыни.
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1 час.

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