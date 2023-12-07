Посол Польши Краевский наплевал на закон и осквернил памятник в РФ

Въезд запрещен? Знак висит? Водилу - в суд!!! Что там, лишение прав? Это так, по мизеру, чтоб сопли пузырем не надували...

Андрей Сапожников

Да мне кажется, что здесь обыкновенная польская вседозволенность и человеческая лень, когда одному было трудно, как в этом случае пройти несколько метров и проехал по могилам собственных соотечественников, другому посадить свой самолёт на соседний аэродром и доехать оттуда на автомобиле до Катыни.