Путин поздравил Туркменистан с Наврузом и обсудил сотрудничество с Бердымухамедовым

Президент России Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с Наврузом, подчеркнув важность укрепления отношений между Россией и Туркменистаном для безопасности Центральной Азии и Каспийского региона.
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