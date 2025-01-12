Необычные вызовы, угрозы и тяж?лые пациенты: будни врача скорой помощи

О вызовах в праздники и буйных пациентах нам рассказала врач скорой помощи Эльвира Ниматуллаева. ВРАЧ ПОД УДАРОМ– Как новогодние праздники отразились на работе? Увеличилось ли количество вызовов? – В праздники всегда много вызовов: люди отмечают так, будто живут последний день.