"Оскар-2024": Какой фильм признан лучшим и при чём здесь армяне

Победители очередной церемонии вручения "Оскара" уже известны. В 2024 году своё признание нашёл "Оппенгеймер", конкуренцию которому составил фильм про армянинаВ Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премии "Оскар".
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