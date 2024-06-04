Яна Рудковская поскандалила с поклонниками из-за фото в купальнике

Продюсер Яна Рудковская устроил разборки с фанатами. Жена Евгения Плющенко не оставила без внимания инсинуации хейтеров, которые обвинили ее в использовании фотошопа для улучшения своей внешности на фотографиях из отпуска.
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