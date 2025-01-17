Как работает пропаганда

Прогулялась по интернетам, и узрела, что некоторые товарищи делают вид, что не понимают, а почему же это у всех сложилось впечатление,что мы на всё готовые?!!Например, пани Витязева пишет: "Но нас почему-то заранее настраивают на то, что мы якобы готовы на любые условия, лишь бы…"А широко известный в узких кругах Суфа отмечает: "Попадаюца на глаза новины хахлов с их мриями, где их батрацкие душонки мечтают, шо по первой же указивке запада, апосля прихода Трампы, мы блять всё бросим к х*ям и остановим своё продвижение!"Так вот, прочитала я это, и подумала, что я могу объяснить, откуда у всех сложилось впечатление, что мы на всё готовые, и как вообще работает пропаганда.