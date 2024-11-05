Их зарплаты все время растут: сколько сегодня получает водитель-дальнобойщик

Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России. Согласно исследованию, проведенному сервисом «Авито Работа», в октябре 2024 года самую высокую зарплату среди представителей рабочих специальностей получили водители-дальнобойщики.
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