Дракула, Блэйд и вампирша в чадоре на скейтборде: подборка фильмов про кровопийц

В кино бессмертие редко достаётся как награда. Чаще оно оборачивается вечной потерей, одиночеством или жаждой, которую нечем утолить.
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