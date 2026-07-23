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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бронни Джеймс о возможном переходе Леброна в «Уорриорз»: «Это было бы что-то с чем-то!»

Защитнику « Лейкерс » Бронни Джеймсу во время стрима задали вопрос о возможном переходе его отца Леброна Джеймса в «Уорриорз».

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