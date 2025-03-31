В Севастополе женщина украла одежду из магазина: ей грозит до двух лет колонии

В Севастополе женщина украла одежду из магазина: ей грозит до двух лет колонии45-летняя неоднократно судимая местная жительница в торговом зале выбрала две пары женских брюк и два мужских джемпера, после чего в примерочной сломала и сняла с вещей антикражные датчики.
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