В Севастополе женщина украла одежду из магазина: ей грозит до двух лет колонии

В Севастополе женщина украла одежду из магазина: ей грозит до двух лет колонии45-летняя неоднократно судимая местная жительница в торговом зале выбрала две пары женских брюк и два мужских джемпера, после чего в примерочной сломала и сняла с вещей антикражные датчики.