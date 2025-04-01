«Выгоняйте тогда клиентку! У меня была запись на это время!»

Один из маникюрных салонов в Казани столкнулся с, возможно, самой нахальной клиенткой: девушка записалась на маникюр, но появилась с опозданием в 2,5 часа, не предупредив администрацию и игнорируя их звонки.
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