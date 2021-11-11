Менять деньги в банках теперь можно без паспорта

Депутаты Государственной Думы в третьем чтении одобрили закон, разрешающий менять деньги без паспорта, если сумма не превышает 40 тысяч рублей, сообщает ИА UssurMedia.
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