Менять деньги в банках теперь можно без паспорта

Депутаты Государственной Думы в третьем чтении одобрили закон, разрешающий менять деньги без паспорта, если сумма не превышает 40 тысяч рублей, сообщает ИА UssurMedia.

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