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Филателист продаёт редкую марку СССР 1933 года за 1,5 млн рублей

Филателист продаёт редкую марку СССР 1933 года за 1,5 млн рублей

Ростовский филателист выставил на продажу почтовую марку времён СССР, выпущенную в 1933 году. Она посвящена ненецкому народу: на изображении местный житель управляет санями, запряжёнными двумя оленями.

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