Крым зовет: во сколько обойдется россиянам отпуск в Крыму и есть ли еще места Ольга БезродняяС приближением летнего сезона 2025 года растет интерес россиян к отдыху, поэтому россиянам уже рассказали, сколько будет стоить отпуск в Крыму в 2025 году.