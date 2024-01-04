В ВРУ заявили о выходе с рождественских каникул для обсуждения законопроекта о мобилизации

В Верховной раде заявили о том, что они выходят с рождественских каникул (напомним, что Рождество теперь киевский режим постановил для украинских православных праздновать на католический календарный манер) и приступают к обсуждению законопроекта о мобилизации.
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