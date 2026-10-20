Нанесены новые удары по украинской энергетике: многие регионы Украины обесточены ВС РФ утром продолжили традиционную ночную серию ударов по целям на подконтрольных Киеву территориях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самолёт радиоэлек...
- «Обратил внима...
- Чемезов: Всего од...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым