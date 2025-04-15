В РФ заработала система "Орбита" для атак FPV-дронов из любой точки страны

Председатель правления "Центра беспилотных систем и технологий" Андрей Безруков рассказал РИА Новости, что в России появилась система сверхдальнего управления FPV-дронами "Орбита" для нанесения ударов с помощью дронов из любой точки страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии