Попавшаяся на уголовном преступлении оказалась жительницей соседнего со Смоленской областью региона Подозреваемой в организации незаконной миграции в Смоленской области оказалась уроженка Брянской области, которая за деньги оформила иностранцу отцовство над собственным малолетним ребёнком.