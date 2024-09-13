Президент Колумбии заявил о плане его убийства или свержения

Заявление о том, что в стране вынашивается план по его убийству или смещению с должности в течение трех месяцев, заявил президент Колумбии Густаво Петро, его слова 13 сентября приводит телеканал Caracol TV.
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