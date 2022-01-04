НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 1941-1945
    А ещё лучче пригласить советчиков со свечками КАйф и Экстрим НЕОПИСЮЕМЫЙВ Новый год – с ф...
  • Михаил добрый маргинал
    Пиндешь убила одного))))Строптивая невест...
  • Alex Немо
    Автор, если уж размещаешь такой материал, то размещай полностью. Это нужно помнить и знать!Подвиг советского...

Девушка играет с вашим воображением и немного ломает мозг

Девушка играет с вашим воображением и немного ломает мозг

Моника Карвальо (Monica Carvalho) — необычный фотограф, который любит играть с восприятием. Она соединяет фото в причудливые коллажи, и в итоге получаются невероятные изображения, которые ломают мозг и заставляют взглянуть на них не единожды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх