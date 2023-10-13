МИД РФ: ситуацию в Израиле за США придется разгребать всем остальным

Ситуацию на Ближнем востоке, к причине возникновения которой не в последнюю очередь причастны США, придется «разгребать» всем остальным странам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 октября в своем Telegram-канале.
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