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МИД РФ: ситуацию в Израиле за США придется разгребать всем остальным

МИД РФ: ситуацию в Израиле за США придется разгребать всем остальным

Ситуацию на Ближнем востоке, к причине возникновения которой не в последнюю очередь причастны США, придется «разгребать» всем остальным странам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 октября в своем Telegram-канале.

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