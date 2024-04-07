Ещё раз о капсюльных замках

Узнав силу пороха, люди тут же продумали, как использовать её себе во вред, но далеко не сразу догадались, как поджигать его внутри ствола.
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