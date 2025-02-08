Первое изображение человека, сделанное вашим ребенком, может рассказать о многом фото: Slava Olshevskaya/Getty Images/iStockphoto Наталия Богданова психология детский психолог Когда ребенок принимается усеивать листы бумаги кружочками с растущими из них палочками — это начало большого этапа.