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Профессор МИД: США и Германия планировали организовать Украине мягкое поражение

Профессор МИД: США и Германия планировали организовать Украине мягкое поражение

Власти США и Германии планировали организовать для Украины мягкое поражение. Об этом сообщил профессор стратегии и государственного управления в Центре классического и гражданского образования Гамильтона при Университете Флориды Уолтер Рассел Мид в статье для The Wall Street Journal.

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