Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МИД РФ: Асад покинул Сирию, дав указание передать власть мирным путем

МИД РФ: Асад покинул Сирию, дав указание передать власть мирным путем

В результате состоявшихся переговоров Б.Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, сообщили в МИД РФ.

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