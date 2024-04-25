Названы знаки зодиака, которых ждут перемены в конце апреля

В конце апреля астрологические созвездия обещают кардинальные перемены для трех знаков зодиака. Эти изменения принесут положительные трансформации, наполняющие жизнь новыми возможностями и эмоциями, сообщает vm.
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