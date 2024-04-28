Цены на нефть готовы пробить психологический рубеж по итогам недели

Котировки эталонного сорта Brent завершили неделю на отметке $89,50. Позитивный результат пятницы прервал двухнедельную серию падений, сессия закрыта “в потолок”, поэтому весьма вероятен прорыв психологического уровня $90 за баррель уже на наступающей неделе.
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