Инструкторы БПЛА спецназа «Ахмат» учат военных маскироваться от дронов ВСУ

Инструкторы по работе с беспилотниками группы спецназа «Ахмат» вместе с обучением пилотированию и атакам при помощи различного типа дронов учат правилам маскировки от украинских БПЛА, передает РИА Новости.
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