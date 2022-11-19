Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллерии. В своем поздравлении Алексей Дюмин отметил, что военнослужащие ракетных войск и артиллерии всегда находятся на боевом посту и несут службу с честью.