ТСН24

71 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...А надо вооружить дворников ручными рассыпалками песка "моей системы" для сухого и даже смёрзшегося песка. Они успе...В Туле начали обр...
  • Александр
    Тля сожрала.Тульские аграрии ...

Алексей Дюмин поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллерии

Алексей Дюмин поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллерии

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллерии.  В своем поздравлении Алексей Дюмин отметил, что военнослужащие ракетных войск и артиллерии всегда находятся на боевом посту и несут службу с честью.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх