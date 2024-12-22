Средства ПВО за сутки сбили 100 беспилотников ВСУ и ракету "Нептун"

РИА Новости/Евгений Биятов Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 100 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и управляемую ракету большой дальности "Нептун", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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