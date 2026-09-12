Поехали! Стартовал Суперкубок «ЗА РУЛЕМ»!

12 и 13 сентября на RDRC в Быково состоится финальная гонка сезона по дрэг-рейсингу. 12 сентября пройдут квалификационные попытки, а в воскресенье, 13 сентября, – заезды на выбывание по олимпийской системе.
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