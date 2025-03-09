Сергей Жуков пошел в Верховный суд из-за фонограмм

Участники группы «Руки вверх» Сергей Жуков и Алексей Потехин обратились в Верховный суд с иском против ООО «Издательство Джем» и продюсера Андрея Маликова, связанным с правами на фонограммы их музыкальных произведений.
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