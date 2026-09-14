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Инцидент на границе с Польшей: атака ВС РФ или провокация ВСУ для усиления поддержки европейцев?

Инцидент на границе с Польшей: атака ВС РФ или провокация ВСУ для усиления поддержки европейцев?

После того, как Россия установила морскую блокаду внешней торговли Украины, киевская власть попыталась использовать сухопутный транспорт для доставки грузов в порты на Дунае и в Румынии, а также транзит через Молдавию.

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