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Кафельников о величии Джоковича: «Можно ли поставить его на одном уровне с Майклом Джорданом... Я не могу»

«Нет никаких сомнений, что Новак – величайший теннисист в истории. Можно ли поставить его на одном уровне с Майклом Джорданом.

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