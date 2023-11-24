Al Jazeera: израильская армия атаковала индонезийскую больницу в Газе

Индонезийская больница на севере сектора Газа была атакована израильскими военными в ночь на пятницу, сообщает Al Jazeera со ссылкой на главу индонезийского благотворительного комитета экстренного медицинского спасения (MER-C) Сарбини Абдул Мурада.
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