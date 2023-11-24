Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, алкоголизм.Бабушка из Велики...
  • лина любимцева
    Москва уже просто вся в больницах и поликлиниках. Как нигде по России. А у нас нехватка врачей.Собянин открыл на...
  • лина любимцева
    Россия будет вооружать Пашиняна против России?...Пашинян обвинил Р...

Al Jazeera: израильская армия атаковала индонезийскую больницу в Газе

Al Jazeera: израильская армия атаковала индонезийскую больницу в Газе

Индонезийская больница на севере сектора Газа была атакована израильскими военными в ночь на пятницу, сообщает Al Jazeera со ссылкой на главу индонезийского благотворительного комитета экстренного медицинского спасения (MER-C) Сарбини Абдул Мурада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх